Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, XXII torneo: i finalisti e i semifinalisti del sesto turno

Presso Eclettica street Factory si è giocato il sesto ed ultimo turno del XXII° torneo (campionato periodico). Venti gli iscritti diciassette i partecipanti divisi in quattro tavoli (tre da 4 ed uno da 5 giocatori)

Questa la composizione (in neretto i vincitori): tavolo 1: Maria Pia Matraxia, Luigi Tricoli, Michele Cammarata e Andrea Kiswarday; tavolo 2: Claudio Lombardo, Calogero Maira, Mariella Brucculeri e Vincenzo Falzone; tavolo 3: Martino Brucato, Maurizio Giunta, Giancarlo Ciulla e Giulia Gulino; tavolo 4: Simone Nigrelli, Gioele Gulizia, Gabriele Taschetti, Simone Pecoraro e Fabrizio Butera.

La classifica generale, prima delle semifinali e delle finali, vede al primo posto ed al secondo, rispettivamente Gabriele Taschetti e Maurizio Giunta che si qualificano direttamente alla finale del 5 marzo. Dalla terza alla nona posizione si qualificano per le semifinali di giorno 26: Andrea Kiswarday, Giancarlo Ciulla, Claudio Lombardo, Martino Brucato, Fabrizio Butera, Mariella Brucculeri, Michele Cammarata; l’ottavo semifinalista è Calogero Maira ripescato con il miglior punteggio in una partita.

“E’ stato un torneo di qualificazione esaltante – dichiarano dal Club – guardando la classifica finale la differenza tra la terza posizione, occupata da Andrea Kiswarday, e la seconda, da Maurizio Giunta, è di 0,25 di punto. Stessa cosa tra il “ripescato” Lillo Maira e Simone Pecoraro dove la differenza a favore di Maira è di solo 0,50 di punto, a dimostrazione del grande equilibrio tra i giocatori. Ovviamente si capisce la delusione di chi non è in finale o in semifinali per qualche decimo di punto, ma anche questo fa parte del gioco e lo rende più interessante e competitivo.”

Prime delle partite si è svolta l’assemblea dei soci e giocatori del Club nisseno in cui si è approvato il bilancio consuntivo del 2025 e il preventivo 2026, si è tracciata l’attività del 2026 con particolare attenzione al Raduno del Sud che si giocherà a Caltanissetta l’11 ed il 12 luglio presso l’hotel San Michele, e infine si è rinnovato il direttivo che è composto da: Martino Brucato, Giancarlo Ciulla, Maurizio Giunta, Claudio Lombardo, Maria Pia Matraxia, Luigi Tricoli e Andrea Kiswarday.