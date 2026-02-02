Salute

Nuova ondata di phishing con email minacciose che sembrano arrivare dalla Polizia Postale: cosa fare

Redazione 1

Nuova ondata di phishing con email minacciose che sembrano arrivare dalla Polizia Postale: cosa fare

Lun, 02/02/2026 - 22:53

Condividi su:

La Polizia Postale invita l’utenza a fare attenzione alla nuova ondata di phishing. Molti utenti, infatti, stanno ricevendo email che sembrano arrivare dalla stessa Polizia Postale, con toni minacciosi e accuse di presunte “irregolarità digitali”. Per riconoscerla, va notato che l’email è urgente e minacciosa, creata apposta per fare andare nel panico.

Inoltre, anche se si legge “Polizia Postale”, controllando l’indirizzo email reale ci si rende conto che non appartiene a domini istituzionali. Nella lettera si chiede di cliccare su un link o scaricare un allegato per “leggere le accuse” o “regolarizzare la posizione”.

A quel punto, non bisogna in alcun modo cliccare e non aprire link e non scaricare mai gli allegati. Potrebbero contenere virus o rubare le password. Inoltre bisogna ignorare il mittente senza fornire mai dati personali o credenziali. Se si è al Pc si può passare il mouse sopra il link (senza cliccare!) per vedere dove porterebbe davvero: se l’indirizzo è strano, è una truffa.

Ovviamente, se si è in presenza di una truffa si può digitare www.commissariatops.it per segnalare l’episodio alla Polizia Postale.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta