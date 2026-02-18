Milano Cortina, sci di fondo: l’Italia vince il bronzo nel Team sprint con Barp-Pellegrino

(Adnkronos) – L'Italia sale a 25 medaglie ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato il bronzo nella team sprint di sci nordico sul circuito al Lago di Tesero. L'oro è andato alla Norvegia e l'argento agli Stati Uniti. Johannes Hoesflot Klaebo, dominatore della frazione conclusiva, si è imposto insieme a Einar Hedegart in 18'28"9 davanti agli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Barp e Pellegrino hanno accusato un ritardo di 3"3. La prova estremamente intelligente che ha consentito al binomio azzurro di assicurarsi il terzo posto è un'impresa straordinaria, mai realizzata in questo format di gare, che consente all’Italia di raggiungere almeno due medaglie in un sola edizione a cinque cerchi vent’anni dopo le quattro medaglie di Torino 2006. La gara è scivolata via come da pronostico, con una prima parte tattica, in cui la Norvegia controllava il ritmo senza forzare, fino a quando si è scatenata la bagarre nel finale, dove Barp ha retto con grande maturità la situazione e Pellegrino è riuscito a portare sino al traguardo un indimenticabile terzo posto.

