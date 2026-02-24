Migranti, 21 soccorsi dalla ong Sea Watch: sbarcati a Pozzallo

Ventuno migranti sbarcati a Pozzallo. Nella notte l’alert per la Aurora sar, nave della ong tedesca Sea Watch. Poi il via libera all’approdo nel porto del Ragusano, dove la nave e’ arrivata intorno alle 8.30 di questa mattina. Il gruppo era stato salvato nel pomeriggio di ieri a circa 100 miglia nautiche a nord di Tripoli. Qualche caso di scabbia e qualcuno dei migranti con malessere legato al mal di mare, ma le condizioni generali sono buone per i 18 uomini e i tre minori sbarcati. Doppio controllo medico a cura dell’Usmaf – la Sanita’ marittima – a bordo della nave e dell’Asp in banchina con i team guidati dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta. I migranti sono poi stati trasferiti tutti all’hot spot di Pozzallo. Le nazionalita’ di provenienza sono Pakistan, Somalia, Sudan e Camerun. (AGI)