Lutto nel mondo ecclesiastico: morto a 92 anni l’arcivescovo Alfio Rapisarda, nunzio apostolico emerito del Portogallo

Lutto nel mondo ecclesiastico. All’età di 92 anni è venuto a mancare oggi l’arcivescovo monsignor Alfio Rapisarda, nunzio apostolico emerito del Portogallo. Legato alla parrocchia di Monterosso Etneo, ha concluso la sua vita terrena all’Oasi di Aci Sant’Antonio (Catania), dove è stata allestita la camera ardente. I funerali, presieduti dal vescovo di Acireale monsignor Antonino Raspanti, saranno concelebrati nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio di Padova a Monterosso Etneo. “Nel suo ministero ha svolto con dedizione e discrezione il delicato compito di accompagnare le comunità ecclesiali e promuovere relazioni di dialogo e collaborazione con le autorità civili – ha detto monsignor Raspanti -. La sua presenza è stata per tutti noi testimonianza di servizio fedele e di autentico spirito ecclesiale. Lo affidiamo alla misericordia del Signore, certi per il bene seminato nel silenzio e nella responsabilità”. Nato a Zafferana Etnea il 2 settembre 1933, viene ordinato sacerdote il 14 luglio 1957 dall’arcivescovo di Catania, monsignor Guido Luigi Bentivoglio. Dopo essersi laureato in Diritto canonico alla Pontificia accademia ecclesiastica, entra nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1962 e presta la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Honduras, Brasile, Francia, Jugoslavia e Libano. Il 27 maggio del 1979 è consacrato da Giovanni Paolo II arcivescovo titolare di Canne e sceglie come motto la frase ‘Super Omnia Charitas’, la carità sopra ogni cosa. Nello stesso periodo riceve l’incarico di nunzio apostolico in Bolivia. (Adnkronos)