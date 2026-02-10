KIA EV2 Long-Range tocca i 310 km di autonomia nel test invernale NAF

(Adnkronos) – l prototipo Kia EV2 long-range dimostra solidità e coerenza prestazionale anche in condizioni climatiche estreme, percorrendo 310,6 chilometri durante l’edizione più fredda di sempre dell’El Prix Winter Test Drive organizzato dalla Federazione Automobilistica Norvegese (NAF).

Il test si è svolto in Norvegia su percorsi montani nella regione dello Jotunheimen, con temperature scese fino a –21°C, lungo un tracciato affrontato nel pieno rispetto dei limiti di velocità e in condizioni di traffico reale per oltre cinque ore di guida continuativa. Il prototipo EV2 GT-Line oggetto della prova era equipaggiato con batteria long-range da 61,0 kWh e cerchi da 19 pollici. "Questo risultato dimostra che EV2 continuerà a garantire un'autonomia degna di nota anche a temperature estremamente basse", ha dichiarato Pablo Martinez Masip, Vice President Product and Marketing di Kia Europe. "Essere il modello d’ingresso della gamma di veicoli elettrici Kia non significa scendere a compromessi; EV2 offre ai clienti di tutta Europa la possibilità di entrare nel mondo della mobilità elettrica in maniera conveniente e assolutamente affidabile".



