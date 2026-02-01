Italia, dilaga la violenza: altra sparatoria a Rogoredo, cinese spara contro la Polizia che reagisce

Ha colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. Ha poi sparato almeno 3 colpi contro una macchina della Polizia che lo ha intercettato per poi essere colpito dagli agenti che hanno risposto al fuoco e ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. E’ il folle pomeriggio di un uomo di nazionalità cinese di 30 anni, protagonista di un’altra sparatoria che ha coinvolto le forze dell’ordine nel quartiere milanese di Rogoredo in meno di una settimana.

Attorno alle 14.30, il vigilante di circa 50 anni stava andando al lavoro a piedi quando in via Caviglia, zona sud della città non lontano da Piazzale Corvetto, è stato aggredito da uomo che lo ha colpito con un bastone per poi rubargli la pistola che aveva in dotazione, una Walther P99. Ha subito chiamato il 112, spiegando che “un uomo con gli occhi a mandorla” lo aveva derubato e sono quindi arrivate numerose volanti in zona. La ricerca ha avuto successo attorno alle 15.15, quando il ladro ha incrociato il Land Cruiser blindato dell’Uopi, le unità specializzate di primo intervento della Polizia di Stato, in via Cassinis, poco prima di piazza Mistral, ancora più in periferia non lontano dalla stazione di Rogoredo.

Alla vista delle forze dell’ordine ha sparato, con almeno tre colpi rimasti nella carrozzeria blindata del fuoristrada, senza invece colpire gli agenti che hanno risposto al fuoco. Ferito alla testa e a un braccio, il trentenne è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato in prognosi riservata. La zona è stata blindata per i rilievi della Polizia Scientifica e la Procura di Milano sta acquisendo tutti i video delle telecamere presenti nella zona e sentendo i testimoni per ricostruire la dinamica della sparatoria.

Gli accertamenti in vista dell’apertura di un fascicolo sono stati disposti dalla pm Simona Ferraiuolo e dal procuratore capo Marcello Viola. Solo lunedì scorso c’era stato un altro scontro a fuoco sempre nel problematico quartiere della periferia sud di Milano, dove ha peraltro sede l’Arena Santa Giulia che ospiterà il torneo di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi di Milano Cortina.

In quello che resta del boschetto della droga, Abhderraim Mansouri, 28enne di nazionalità marocchina, è stato ucciso da un agente di Polizia in borghese nel corso di un controllo, dopo che aveva estratto una Beretta 92 che è poi risultata essere a salve. E dopo l’episodio di oggi, esponenti del centrodestra sono tornati ad attaccare l’amministrazione del sindaco Sala, definendo Milano “una città ormai fuori controllo” con problemi legati “anche all’immigrazione e alla mancata integrazione, conseguenza di politiche buoniste”