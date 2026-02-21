Il Patentino Digitale sbarca a Enna, oltre cento studenti per il progetto del Corecom Sicilia

Il Corecom Sicilia prosegue con successo il percorso del Patentino Digitale, l’iniziativa istituzionale dedicata alla promozione di un uso consapevole, sicuro e responsabile degli strumenti digitali tra i più giovani.

Dal 23 febbraio al 23 marzo saranno oltre cento studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Abramo Lincoln” di Enna a partecipare al progetto. I ragazzi, appartenenti a cinque classi seconde di diversi indirizzi di studio, prenderanno parte al percorso formativo: si tratta del gruppo più numeroso tra quelli finora coinvolti nell’iniziativa promossa dal Corecom Sicilia.

Il Patentino Digitale ha già fatto tappa in diverse città dell’Isola coinvolgendo tutti i licei Tred – Transizione Ecologica e Digitale -, dall’Einaudi e il Corbino di Siracusa al Mottura di Caltanissetta, fino al Vittorini di Gela. Il crescente numero di adesioni conferma il forte interesse delle scuole siciliane verso il Patentino Digitale, un percorso sempre più richiesto dagli istituti del territorio e che presto farà tappa anche a Palermo, ampliando ulteriormente la rete delle realtà scolastiche coinvolte.

Ad oggi circa 300 gli studenti che hanno già conseguito il Patentino Digitale, numero destinato a crescere con la conclusione del percorso in fase di avvio a Enna.

“Con questa iniziativa – sottolinea il presidente Andrea Peria Giaconia – il Corecom Sicilia conferma il proprio impegno nella diffusione della cultura della cittadinanza digitale e nella tutela dei minori online, accompagnando le nuove generazioni verso un utilizzo più consapevole e responsabile della rete”.