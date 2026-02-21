“Ho il cancro”: la rivelazione choc di Nicole ‘Snooki’ Polizzi

(Adnkronos) – L'ex star di 'Jersey Shore' Nicole 'Snooki' Polizzi ha rivelato sui social di aver ricevuto una diagnosi di tumore al collo dell'utero. "Non è la notizia che speravo di ricevere, ma non è nemmeno la peggiore, perché lo hanno scoperto in tempo", ha raccontato la storica protagonista del reality di Mtv. "Andrà tutto bene: affronterò la situazione e la porterò a termine". Polizzi ha spiegato che dovrà sottoporsi a un'isterectomia: "L'oncologo mi ha detto che potrei fare sia la chemioterapia sia la radioterapia. Penso che in questo caso la scelta più intelligente sia l'isterectomia", ha aggiunto, precisando che non le verranno asportate le ovaie poiché non è necessario. La 38enne ha poi lanciato un messaggio sulla prevenzione: "Volevo rimandare perché avevo paura. Alla fine ci sono andata, l'ho fatto e ho scoperto di avere un tumore. È solo al primo stadio, quindi è curabile". Prima della diagnosi, ha spiegato, aveva "pap test anomali da tre o quattro anni". Polizzi ha infine incoraggiato le donne che stanno affrontando un tumore a condividere con lei la propria esperienza: "Siamo una comunità di donne e non esiste letteralmente nessuna piattaforma in cui parlarne. Molte lo vivono in silenzio, senza nessuno con cui confrontarsi, e sono spaventate da sole".

