Girava in auto con un coltello e una falce, carabinieri denunciano 24enne nel Catanese

Girava con un coltello e una falce in auto. I carabinieri hanno denunciato un 24enne di Linguaglossa che, sin dalle fasi iniziali del controllo, ha palesato evidente agitazione. Le ricerche effettuate sul veicolo hanno pe’ermesso di trovare dentro a un porta bevande fissato sui condotti dell’aria condizionata, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri di cui 10 di lama. Mentre nell’intercapedine del parafango posteriore destro dell’abitacolo, c’era una falce ben affilata con manico in legno. Considerato che il giovane ha raccontato di essere di passaggio nel centro abitato di Piedimonte Etneo e che, al momento del controllo non indossava abiti da campagna e in zona non possiede terreni agricoli, il possesso di tali oggetti non e’ risultato in alcun modo giustificato. (AGI)