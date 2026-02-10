Giorno del Ricordo, il palazzo della Regione Lazio illuminato con il Tricolore

(Adnkronos) – Fino alla mezzanotte di oggi, il palazzo della Regione Lazio, su via Cristoforo Colombo, rimarrà illuminato con i colori del Tricolore italiano, in occasione del Giorno del Ricordo. L’iniziativa, in collaborazione con Acea, intende rendere omaggio e mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, "pagine dolorosissime" della storia nazionale.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – Fino alla mezzanotte di oggi, il palazzo della Regione Lazio, su via Cristoforo Colombo, rimarrà illuminato con i colori del Tricolore italiano, in occasione del Giorno del Ricordo. L’iniziativa, in collaborazione con Acea, intende rendere omaggio e mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, "pagine dolorosissime" della storia nazionale.