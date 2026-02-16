Salute

Forte temporale, esondato il fiume Imera: chiusa e riaperta la statale 113

Redazione 3

Lun, 16/02/2026 - 09:31

 È esondato ieri a tarda sera il fiume Imera, ed è stata chiusa e poi riaperta la statale 113, a causa delle abbondanti piogge a Palermo e in provincia. “Relativamente alla piena del fiume Imera la portata dell’acqua per fortuna sta diminuendo – dice il sindaco di Campofelice di Roccella Giuseppe Di Maggio – Sono in continuo contatto con la protezione civile, la prefettura e le forze dell’ordine. Se necessario darò ulteriori comunicazioni. Raccomando sempre prudenza”. (ANSA).  (Foto Esperonews)

