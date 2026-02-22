Droga e armi in auto, 40enne denunciato dai carabinieri nel Catanese

Droga e armi nell’auto di un pregiudicato 40enne denunciato dai carabinieri in provincia di Catania. I carabinieri della Radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo a Palagonia, nei pressi di via Soldato Pirracchio, hanno notato la Fiat Punto parcheggiata a margine della strada in apparente stato di abbandono. Puntando una torcia nell’abitacolo, i militari hanno visto la canna smontata di un fucile calibro 12 con matricola abrasa. Sotto il sedile 6 cartucce calibro 12 e nel bagagliaio cinque confezioni sottovuoto contenenti marijuana per un peso di 5,500 chilogrammi, nonche’ due ulteriori buste con 59 panetti di hashish, per un peso complessivo di 5,900 chilogrammi. I carabinieri sono risaliti al proprietario del mezzo che e’ stato deferito alla procura della Repubblica di Caltagirone. (AGI)