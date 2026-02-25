Salute

Da Trapani all’Ariston: Nino Grammatico firma il look delle star di Sanremo 2026

Redazione 3

Da Trapani all’Ariston: Nino Grammatico firma il look delle star di Sanremo 2026

Mer, 25/02/2026 - 09:10

Condividi su:

Trapani  – Un appuntamento ormai consolidato che si rinnova per la sedicesima volta: Nino Grammatico, affermato hair stylist e make-up artist trapanese, è già all’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove dal 24 al 28 febbraio curerà l’immagine di artisti e vip. Quest’anno collabora con lo Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno – Partnership BRS Italia S.R.L., realtà di riferimento nel settore beauty per le grandi produzioni televisive. Tra i cantanti affidati alle sapienti mani del maestro trapanese, Nicolò Filippucci, tra le nuove proposte del Festival, e Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi (figlio di Gianni Morandi), rapper e cantautore bolognese che debutta nella categoria big. Per entrambi Grammatico realizzerà acconciature e make-up studiati nei minimi dettagli.

“Ogni anno Sanremo è un’emozione che si rinnova”, afferma Nino Grammatico. “Nonostante siano sedici anni che partecipo, l’adrenalina resta immutata. È un’esperienza fondamentale non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Il confronto continuo con le tendenze più innovative del settore è essenziale per la nostra crescita. Lavorare dietro le quinte del Festival significa essere protagonisti dell’evoluzione del beauty contemporaneo”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta