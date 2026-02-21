Chi è Simone Deromedis, oro nello ski cross a Milano Cortina 2026

(Adnkronos) –

Simone Deromedis, Simone D'oro(medis). Il gioco di parole è presto fatto. Il fuoriclasse azzurro dello ski cross vince la medaglia d'oro a Livigno oggi, sabato 21 febbraio, davanti al compagno di squadra Federico Tomasoni, splendido argento, e per l'Italia Team è festa grande. Nato a Trento il 2 aprile 2000, Simone potrebbe aver regalato alla nazionale l'ultimo oro di queste Olimpiadi memorabili.

Simone Deromedis è stato il primo azzurro a conquistare un titolo mondiale nel freestyle italiano, l'oro nello ski cross a Bakuriani, in Georgia (arrivato dopo il quinto posto alle Olimpiadi di Pechino 2022). Un traguardo storico, primo grande sogno realizzato in carriera. In un'intervista di poche ore fa all'

Adnkronos

, aveva raccontato la sua emozione alle Olimpiadi: “Il clima dei Giochi è sempre speciale. Livigno è in festa, è tutto bellissimo”. La storia di Simone comincia con lo sci alpino, a Predaia, in Val di Non (“dove c’è solo uno skilift”). Con una naturale inclinazione per salti e discipline veloci, senza paura di rischiare. A 16 anni la svolta, con lo ski cross al Trofeo Topolino di Folgaria. Un nuovo inizio. “Lo sport è il mio grande amore – aveva spiegato – anche fuori dalla pista. Mi diverto con gli sci, in bici, con l’outdoor. Ho provato di tutto”. Adrenalina prima fonte di energia: “La velocità mi è sempre piaciuta. Ho anche una passione per i motori”. Per lui e per i compagni, questi giorni olimpici sono stati una festa condivisa. “Ho seguito altre gare, qualche sera fa siamo andati allo Snow Park per sostenere Flora Tabanelli. Abbiamo cercato di caricarla, è stato bellissimo, un grande evento. Siamo passati anche a Predazzo per gli allenamenti e abbiamo visto i trampolini. Uno spettacolo”. Occasioni per stringere nuovi legami e rinsaldare i vecchi. “Sono Olimpiadi da record, con tante medaglie emozionanti. Se devo sceglierne due, dico l’argento di Giovanni Franzoni in discesa libera e il bronzo di Flora nel big air, anche perché mi sento molto vicino a loro. Sono stati eccezionali”. La carica, per oggi, è arrivata anche da qui. Amicizie olimpiche.

