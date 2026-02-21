Centralinista comunale di Porto Empedocle scomparsa, ricerche in corso per Rossana Gucciardo

Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Rossana Gucciardo, la quarantunenne centralinista del Comune di Porto Empedocle scomparsa da ieri. I familiari, dopo che la donna non e’ rientrata a casa nel pomeriggio, hanno presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri. La donna soffre di problemi di salute e per questo motivo le ricerche, nonostante si tratti di una persona adulta, sono scattate subito senza attendere le ordinarie 48 ore. A mobilitarsi non soltanto i militari dell’Arma di Porto Empedocle e i poliziotti del commissariato “Frontiera”, ma anche tutte le forze dell’ordine del capoluogo. Agli investigatori e’ stata gia’ fornita una foto della donna, che potrebbe trovarsi in difficolta’. Chiunque, fra gli empedoclini che la conoscono, dovesse vederla o accorgersi di una persona in difficolta’ e’ invitato a contattare immediatamente il 112, il numero unico d’emergenza. Le verifiche verranno effettuate dalle forze dell’ordine. (AGI)