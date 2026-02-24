Caltanissetta. Settimana Santa: Piazza Marconi sarà area Food. Ass. Delpopolo: “Intesa raggiunta tra tutti gli attori coinvolti”

In occasione delle processioni e manifestazioni cittadine legate ai riti della Settimana Santa il Comune di Caltanissetta, in accordo con le associazioni di categoria e operatori commerciali, ha destinato Piazza Marconi per l’allestimento dell’area Food.

“Ringrazio le associazioni di categoria, gli uffici comunali e la Soprintendenza BB.CC.AA di Caltanissetta – ha sottolineato l’assessore Guido Delpopolo – per aver raggiunto in breve tempo un’intesa che permetterà di garantire il servizio di ristorazione per i tanti cittadini che parteciperanno agli eventi della Settimana Santa. Tale scelta, oltre a essere funzionale per gli operatori e i loro clienti, garantisce il decoro della manifestazione stessa con la localizzazione dei food truck all’esterno del circuito della processione”.

Lo scorso 16 febbraio si è svolta al Comune di Caltanissetta una riunione alla quale, oltre all’assessore Delpopolo, hanno partecipato il Dirigente della II Direzione, i responsabili dell’ufficio SUAP, gli ispettori della Polizia Municipale, i rappresentanti delle associazioni CIDEC e ASCOM e alcuni operatori economici del settore.

Dalla discussione è emersa la disponibilità di tutti gli attori coinvolti di rispettare quel clima sontuoso tipico delle grandi tradizioni devozionali e di contribuire al coinvolgimento emotivo popolare anche grazie a un’estetica ricercata e un ordine solenne.

Dallo studio effettuato dall’Ufficio SUAP – e successivamente confermato dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Caltanissetta – Piazza Marconi è perfettamente idonea a garantire un’agevole posizionamento delle postazioni dedicate allo cibo “street food”.

È importante sottolineare, inoltre, che non sarà impedito o limitato l’accesso a piedi o con i mezzi privati agli edifici limitrofi, alle attività commerciali e ai residenti della zona.

Restano, invece, confermate lungo il percorso le postazioni per la vendita di dolciumi data la tipologia di prodotti venduti.

Il parcheggio di Piazza Pirandello, al di sotto della chiesa della Madonna delle Grazie, restarà accessibile e fruibile dagli automobilisti per tutta la durata delle festività della Settimana Santa. Un’opportunità che renderà più agevole la vivibilità e viabilità del Centro Storico.