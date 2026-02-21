Caltanissetta, il nisseno Alfonso Bongiorno selezionato come Official Supplier di Pizza Sanremo 2026

Caltanissetta. Il nisseno Alfonso Bongiorno, responsabile aziendale di “I Sapori del Sud”, vola a Sanremo portando con sé l’eccellenza del territorio. Infatti, è stato selezionato come Official Supplier di Pizza Sanremo 2026, l’evento che celebra l’eccellenza della cucina italiana in uno dei contesti più prestigiosi d’Italia: la settimana del 76° Festival al Teatro Ariston di Sanremo. Un’occasione unica in cui il mondo della gastronomia incontra musica, spettacolo e grandi ospiti, tra show cooking, competizioni culinarie e serate di gala. L’edizione 2026 del Festival di Sanremo, con la direzione artistica di Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio.

“L’attività prevalente – dice Alfonso Bongiorno – è la ricerca e distribuzione delle migliori eccellenze artigianali agroalimentari del meridione. Al Pizza Sanremo siamo stati selezionati come Official Supplier per la fornitura del fiordilatte artigianale campano per la realizzazione delle pizze speciali da offrire a tutti i cantanti e ai vip presenti durante il Festival di Sanremo. Saremo presenti – continua – nell’area Food di Pizza Sanremo con i pizzaioli provenienti da tutta Italia che useranno la nostra mozzarella fiordilatte artigianale per preparare le pizze per i cantanti, i musicisti e gli addetti ai lavori del Festival della canzone italiana – conclude -. Siamo onorati e felici di questa possibilità di essere Official Supplier di Pizza Sanremo e di far crescere il nostro progetto e di far conoscere le nostre eccellenze artigianali del Sud Italia nel mondo della pizza italiana.”