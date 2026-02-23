Caltanissetta. Controlli della Polizia Stradale: irregolarità in un cantiere sulla SS640, denunciato il titolare della ditta

Nel corso dei servizi di vigilanza alla viabilità extraurbana eseguiti dalla Polizia Stradale di Caltanissetta, equipaggi della specialità della Polizia di Stato hanno elevato sanzioni nei confronti di soggetti che, a vario titolo, hanno messo in pericolo la regolare viabilità e la sicurezza degli automobilisti. Lungo la strada statale 640, i poliziotti hanno eseguito un controllo ad un cantiere che aveva provocato il restringimento della carreggiata, denunciando il titolare della ditta all’Ispettorato del lavoro. I poliziotti hanno, infatti, accertato diverse irregolarità, tra le quali: difformità della segnaletica stradale posta per delimitare e segnalare il cantiere; la mancanza di autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte dell’ente proprietario della strada e il conduttore della gru privo di abilitazione. I lavori sono stati sospesi, il cantiere rimosso e il mezzo è stato posto sotto sequestro. Lungo la strada statale 626, il conducente di un van è stato sanzionato per il carico pericoloso e il peso eccessivo che trasportava sul mezzo. All’uomo sono state ritirate la patente di guida e la carta di circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, motivo per cui il conducente, prima di proseguire, ha dovuto scaricare la merce in eccesso, riprendendo la marcia dopo l’intervento di un secondo veicolo.