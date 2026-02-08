Caltanissetta, 93Cento si aggiudica il derby DR/2 contro Invictail CUSN: spettacolo, entusiasmo e secondo posto consolidato

È stato un derby intenso, emozionante e carico di significato quello che ha visto l’Invicta 93Cento imporsi sul CUSN in una gara che ha confermato tutto il valore sportivo e umano del gruppo biancorosso. Una partita dal clima speciale, resa ancora più suggestiva dall’atmosfera creata sin dall’ingresso in campo, quando i giocatori sono stati accompagnati dai bambini del numeroso settore minibasket, regalando un colpo d’occhio entusiasmante e perfettamente in linea con lo spirito della società.

Sul parquet, la squadra guidata da coach Falletta ha mostrato fin dalle prime battute grande concentrazione e determinazione. Il primo quarto è stato un autentico monologo biancorosso, con l’Invicta capace di imporre ritmo e intensità su entrambi i lati del campo, chiudendo la frazione con un netto 21-9 che ha subito indirizzato la gara.

Nel secondo periodo è arrivata la reazione d’orgoglio del CUSN, che ha provato a rientrare in partita aumentando l’aggressività e trovando maggiore continuità offensiva. Gli ospiti sono riusciti a contenere il divario, andando all’intervallo lungo sotto di 14 lunghezze, mantenendo ancora aperto il confronto.

Il momento decisivo è però arrivato al rientro dagli spogliatoi. Nel terzo quarto l’Invicta 93Cento ha alzato ulteriormente il livello della propria prestazione, piazzando uno strappo determinante. Con una frazione chiusa con ben 21 punti di scarto, i biancorossi hanno definitivamente spezzato l’equilibrio del match, mostrando solidità difensiva, qualità nelle transizioni offensive e grande coesione di squadra.

L’ultimo periodo è stato di fatto una passerella finale che ha permesso al pubblico di celebrare insieme alla squadra una vittoria pesante e meritata. Il derby si è così chiuso in un clima di festa, suggellando un successo che conferma l’Invicta 93Cento al secondo posto del girone centro occidentale, alle spalle dei Grapes.

Lo sguardo adesso è rivolto al girone di ritorno, che si preannuncia ricco di sfide decisive. Il gruppo biancorosso continuerà ad affrontare ogni partita con la consueta determinazione, consapevole che la corsa al primo posto è ancora completamente aperta. Particolare attesa c’è già per lo scontro diretto con l’attuale capolista, che questa volta si disputerà tra le mura amiche del PalaCannizzaro, dove l’Invicta proverà a giocarsi tutte le proprie carte davanti al proprio pubblico.

