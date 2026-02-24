Cade da un albero nell’Agrigentino, muore il 44enne Maricel Nicolae Neagu

E’ morto Maricel Nicolae Neagu, 44 anni, conosciuto da tutti come Marcello, l’agricoltore rimasto gravemente ferito quattro giorni fa dopo una caduta da un albero in contrada Magone, a Ribera. L’uomo e’ deceduto ieri pomeriggio all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasferito d’urgenza a seguito di un trauma cranico riportato nella caduta da un’altezza di circa sette metri. Lascia la moglie e un figlio adolescente. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe salito su una scala per raggiungere un pino e, una volta in quota, si sarebbe arrampicato con una motosega. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso l’equilibrio, precipitando al suolo. L’agricoltore stava lavorando in una villetta insieme ad altre due persone. Una tragedia nella tragedia: lo scorso anno la famiglia aveva perso la figlia di nove anni a causa di una grave malattia. (AGI)