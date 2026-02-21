Bergamo, accompagna conoscente ubriaca a casa e la violenta: 57enne arrestato

(Adnkronos) – Ha accompagnato una giovane conoscente a casa e poi, approfittando della fragilità della ragazza, ne ha abusato sessualmente. Autore della violenza, avvenuta ad Alzano Lombardo nella Bergamasca, un uomo di 57 anni posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal Gip di Bergamo su richiesta della locale procura. Vittima è una ragazza di 29 anni che nella notte tra il 13 e il 14 febbraio scorso, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stata accompagnata a casa dall'uomo che, approfittando della sua pregressa conoscenza e delle condizioni di particolare vulnerabilità della giovane dovute all'alcool, ne ha abusato sessualmente. L’allarme è stato lanciato dal compagno della donna, che le ha prestato i primi soccorsi e che ha immediatamente contattato il 112. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato attivato il cosiddetto 'percorso rosa' per l’assistenza alle vittime di violenza. Le successive attività investigative svolte dai militari dell’Arma hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di identificare il presunto autore del reato, che è stato denunciato per violenza sessuale aggravata.

