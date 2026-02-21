Avo Caltanissetta, grande partecipazione all’incontro “Il Dono della Vita: Storie, Scienza e Solidarietà per Sangue, Organi e Tessuti”

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l’incontro di sensibilizzazione “Il Dono della Vita: Storie, Scienza e Solidarietà per Sangue, Organi e Tessuti”, tenutosi giovedì 19 febbraio pomeriggio presso la prestigiosa Sala degli Oratori di Palazzo Moncada. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, ha trasformato il cuore della città in un importante forum di discussione su temi cruciali come la donazione del sangue e il trapianto di organi e tessuti, unendo il rigore scientifico alla profonda umanità delle testimonianze dirette.

Moderati con professionalità dalla giornalista Rita Cinardi, i relatori hanno offerto una panoramica completa sulla filiera del dono: La Dott.ssa Rita D’Ippolito (Rianimatore e Coordinatore ASP Caltanissetta) ha illustrato l’importanza della scelta di esprimere in vita la propria volontà a donare gli organi, per garantire che ogni potenziale dono diventi una speranza concreta. Il Dott. Carlo Lachina (ISMETT Palermo) ha portato l’eccellenza della cardiochirurgia e dei trapianti di cuore, spiegando i progressi delle assistenze circolatorie meccaniche.Il Dott. Nunzio Marletta (Direttore UOC Medicina Trasfusionale ASP Caltanissetta) ha approfondito il ruolo vitale della donazione di sangue, pilastro quotidiano per il sistema sanitario locale.









Oltre agli aspetti clinici, la forza dell’evento risiede nella straordinaria partecipazione delle associazioni di volontariato del territorio. Rappresentanti di ABZERO San Cataldo, AVIS, Croce Rossa Italiana e FIDAS hanno animato il dibattito, portando la voce di chi, ogni giorno, lavora per promuovere la cultura del dono tra i cittadini.Le testimonianze di Angela Dimartino e Giuseppe Dimarco hanno rappresentato il momento più toccante della serata, ricordando a tutti i presenti che dietro ogni dato statistico si nasconde una vita che rinasce grazie alla generosità altrui.

Preziosi anche gli interventi dell’Assessore Ermanno Pasqualino e del Presidente dell’ordine dei medici Dottor Giovanni D’Ippolito. L’incontro infatti, organizzato dall’Avo di Caltanissetta, è stato patrocinato dal Comune , dall’Ordine dei medici e dall’Ordine degli infermieri e dall’Asp: questo conferma come la sinergia tra istituzioni sanitarie, amministrazione comunale e terzo settore sia la chiave per abbattere i pregiudizi e aumentare il numero di donatori.