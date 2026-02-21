Assalto con esplosivo a una banca nel Messinese: indagano i carabinieri

Assaltata nella notte una banca del messinese. Ignoti hanno portato via la cassa bancomat della filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Giammoro, frazione di Pace del Mela. Intorno alle 3 del mattino i malviventi hanno fatto esplodere con un ordigno l’ingresso dell’istituto di credito sulla strada Nazionale, l’esplosione ha innescato un incendio. I malviventi sono riusciti a impossessarsi della cassa fuggendo subito dopo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio che nel frattempo si era innescato e che ha provocato diversi danni. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Milazzo, al vaglio le telecamere di videosorveglianza ed eventuali testimonianze. L’esplosione e’ stata sentita dalla popolazione ed ha provocato momenti di forte apprensione. Ancora non e’ stato possibile stabilire l’entita’ del bottino, sono in corso verifiche per chiarire quanto era stato caricato nel bancomat e quanto era gia’ stato prelevato. (AGI) (Foto BlogSicilia)