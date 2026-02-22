Al porto di Trapani commemorazione dei migranti morti nel Mediterraneo durante i giorni del ciclone Harry

Commemorazione stamane nel porto di Trapani i migranti morti nel Mediterraneo durante i giorni del ciclone Harry. Un migliaio secondo le organizzazioni umanitarie. Una quindicina i corpi finora recuperati lungo le coste di Calabria e Sicilia. Vengono ricordati, dalle 11, con una Messa, una preghiera islamica e una preghiera civile, spiegano don Matia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans e il cofondatore e Luca Casarini. Dalla barca a vela, Safira, che sta lavorando con Mediterranea nel campo del soccorso civile in mare, effttauto un lancio di fiori, “per abbracciare – sppiegano il sacerdote e Casarini – chi giace in fondo, per ricevere con misericordia e rispetto chi raggiungera’ le nostre coste senza vita. Chiediamo a Dio e al mare di perdonarci per questa atrocita'”. Letti anche messaggi del vescovi di Trapani Pietro Maria Fragnelli e dell’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. “Con questo gesto vogliamo dire anche alle famiglie delle persone morte e perse che siamo con loro. Condividiamo il loro dolore. Solo i fratelli ci salveranno da questo inferno che abbiamo creato con le nostre mani, che ha creato sistemi che non rispettano la vita dei poveri e degli emarginati”, spiegano gli organizzatori. Mediterranea e’ in contatto “con parenti e amici di molte vittime. E ci chiedono di non dimenticare i loro cari dispersi in mare, di pregare per loro, di ridare loro dignita’, e di alzare la loro voce”. (AGI)