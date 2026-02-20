Salute

Afghanistan, forte terremoto avvertito anche a Kabul

Ven, 20/02/2026 - 15:10

(Adnkronos) – Forte terremoto oggi 20 febbraio in Afghanistan. E' stato avvertito anche a Kabul intorno alle 17.40 ora locale, le 14.10 in Italia. Secondo l'Usgs (United States Geological Survey), il sisma di magnitudo 5.8 è stato registrato a circa 38 chilometri a nordest di Bazarak, a nord di Kabul. 
