Villalba, incidente lungo strada statale 121. Immediato il soccorso del 118.

VILLALBA – Ancora una volta il tempestivo e professionale intervento degli operatori del 118 della postazione di Villalba si è rivelato decisivo nel salvare una vita umana. Nella mattinata di ieri, lungo la Strada Statale 121, un grave incidente ha coinvolto un’autocisterna che, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, si è ribaltata su un fianco. A rimanere ferito è stato l’autista del mezzo pesante, Valentino R., classe 1982, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Grazie alla prontezza e alla competenza dell’equipaggio del 118 di Villalba, composto da Luca N. e Salvatore G., l’uomo è stato messo in salvo. Sono stati proprio i soccorritori a liberare il paziente dal mezzo, consentendone l’estricazione in totale sicurezza. Sul posto è intervenuta anche una seconda ambulanza medicalizzata: dopo le manovre di emergenza, l’autista è stato estratto utilizzando tavola spinale e collare cervicale. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta era stato disposto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma le forti raffiche di vento e le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto il pilota a rientrare alla base.

Nonostante la violenza dell’impatto, è stato scongiurato ogni rischio ambientale: dal serbatoio dell’autocisterna sarebbe fuoriuscita solo una minima quantità di liquido, peraltro non infiammabile. L’autotrasportatore è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni, sebbene giudicate critiche dai sanitari, non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita. Durante tutte le fasi del soccorso l’uomo è rimasto cosciente, riuscendo a comunicare con i sanitari. In situazioni come questa, ogni secondo è fondamentale: la perfetta sinergia tra centrale operativa, pattuglie sul territorio e personale del 118 ha fatto la differenza. Un intervento che conferma, ancora una volta, quanto sia essenziale la presenza capillare dei mezzi di soccorso e la loro capacità di rispondere con rapidità ed efficacia alle emergenze della comunità.