Vannacci, un leader in ascesa: ‘Futuro Nazionale’, per i sondaggisti può valere 5%

Il simbolo di Roberto Vannacci si trasformerà in partito? ‘Futuro Nazionale’, ecco il marchio registrato all’Ufficio dei brevetti europei dal generale con un’ala tricolore e il suo cognome, agita la Lega. C’è attesa per il chiarimento tra il leader e segretario, Matteo Salvini, e il vice ed europarlamentare del Carroccio. Una data ancora non c’è, ma Salvini ha espresso più volte nelle scorse settimane l’intenzione di incontrarlo. E un faccia a faccia potrebbe sciogliere i nodi.

“Una frattura con Vannacci? No, vanno ricomposte quelle che possono essere alcune incomprensioni, poi ha presentato un simbolo che può destare naturalmente delle polemiche”, commenta il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. “Io – aggiunge – sto a quanto ha detto lui, che non ha nessuna intenzione di fondare un partito. Dall’altra parte il nostro segretario Salvini ha dichiarato con molta chiarezza che interverrà per cercare assolutamente di parlare col generale. Si spera appunto di chiarire una volta per tutte”.

A taccuini chiusi, ancora, un leghista della prima ora si limita a dire che Vannacci “è il vicesegretario della Lega e, finché rimane in Lega, per me è il vicesegretario della Lega”. Mentre Roberto Marcato, consigliere regionale del Veneto, non le manda a dire: “Altri militanti sono stati buttati fuori per molto meno dal partito. Io sono fondatore della Liga Veneta e in quanto tale custode dei valori storici e politici del nostro movimento. O Vannacci fa subito chiarezza oppure non può certo viaggiare su due binari e l’espulsione dalla Lega, senza un passo indietro, è una soluzione inevitabile e ovvia”.

Ma quanto potrebbe valere un’eventuale nuova creatura politica lanciata dal generale? I sondaggisti sembrano d’accordo sul peso elettorale. “Un partito guidato da Roberto Vannacci può incidere elettoralmente fino a un massimo del 5%, ma si tratta di una soglia limite, destinata verosimilmente a ridursi”, dice a LaPresse il sondaggista Antonio Noto.

“Quando si testano nei sondaggi partiti che non esistono ancora – sottolinea – c’è sempre una sovrastima del gradimento, perché l’elettore tende a proiettare su quel soggetto politico ciò che non ritrova negli altri partiti”. Per questo, aggiunge Noto, “quel 5% va considerato come una soglia massima. Tendenzialmente il partito di Vannacci potrebbe partire da circa il 2,5% e arrivare al 5% solo in condizioni eccezionali”.

E Carlo Buttaroni, sondaggista di Tecnè, sostiene che “per capire il reale peso elettorale di un eventuale partito di Roberto Vannacci serve la prova dei fatti: finché il partito non esiste davvero, l’opinione pubblica tende a caricarsi di aspettative”. Il generale – prosegue – “ha sicuramente un suo seguito nell’opinione pubblica: chi concorda con le sue idee e proposte c’è e può valere anche un 5-6%”. Intanto, il logo e il simbolo ideati da Vannacci fanno irritare ‘Nazione Futura’, formazione guidata da Francesco Giubilei.

“A Fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute dopo il lancio del marchio ‘Futuro Nazionale’ da parte di Roberto Vannacci con cui ci è stata evidenziata la somiglianza sia con il nome ‘Nazione Futura’ sia con il nostro logo (un cerchio su sfondo blu con scritta bianca e bandiera tricolore stilizzata) facciamo presente che l’Associazione Nazione Futura e l’omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato e stiamo valutando la possibilità di tutelarci”, si legge sul profilo Instagram dell’associazione. “In politica la casualità non esiste. Penso che sia sicuramente” un logo “ispirato al nostro”, chiosa Giubilei.