Ucraina, M5S prepara risoluzione: “Stop immediato a fornitura armi”

Il Movimento 5 Stelle chiede lo stop immediato alla fornitura di armi all’Ucraina. Lo prevede la bozza della risoluzione che sarà presentata alla Camera in vista delle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nell’atto, si impegna il governo a ”interrompere immediatamente la fornitura di materiali d’armamento alle autorità governative ucraine, ferme restando le misure destinate agli aiuti umanitari”. Nel testo si impegna anche l’esecutivo ”a relazionare alle Camere i dettagli in merito alle spese sostenute per le cessioni di forniture militari”, a ”ottemperare regolarmente all’obbligo di riferire alle Camere, con cadenza almeno trimestrale, sull’evoluzione della situazione bellica in atto” e a ”relazionare con urgenza alle Camere gli impegni assunti nell’ultima riunione della Coalizione dei Volenterosi, di cui in premessa, con particolare riferimento all’invio di materiali di armamento, al supporto militare, all’addestramento dei militari ucraini nonché in merito all’attività di intelligence”. Tra gli altri impegni anche quello di ”sostenere, a fronte dell’unico processo negoziale attualmente in corso, quello degli Stati Uniti, un rinnovato protagonismo dell’Unione europea nell’approccio alla risoluzione della crisi ucraina, per imprimere una concreta e reale svolta diplomatica con una prospettiva multilaterale per l’immediata cessazione delle operazioni belliche, in luogo della perdurante fornitura di materiali d’armamento alle autorità governative ucraine, e promuovere ogni iniziativa negoziale utile ad una totale de-escalation militare, coinvolgendo a tal fine le Nazioni Unite nell’ottica di un percorso di soluzione negoziale del conflitto”. Con la risoluzione, inoltre, si impegna il governo ”ad adottare iniziative di carattere normativo volte ad introdurre una imposta straordinaria sui cosiddetti extraprofitti netti conseguiti dalle aziende del settore dell’industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale aggravato dal protrarsi del conflitto in Ucraina”.

