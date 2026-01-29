Trapani, Alessia Rizzo lascia la DC e l’opposizione e aderisce all’Unione di Centro dell’on. Decio Terrana

La consigliera provinciale di Trapani e consigliera comunale di Salemi Alessia Rizzo lascia la Democrazia Cristiana e l’opposizione e aderisce all’Unione di Centro guidata in Sicilia dall’On. Decio Terrana.

La decisione è stata annunciata nel corso di un intervento in aula, nel quale la Rizzo ha definito la propria scelta “un atto di responsabilità verso il territorio”, spiegando di voler contribuire in modo diretto all’azione amministrativa e alla realizzazione di obiettivi concreti per la comunità, collaborando con il Presidente Quinci.

Soddisfazione è stata espressa dall’On. Francesco Regina, coordinatore provinciale Udc di Trapani, che ha parlato di “un ingresso di qualità che rafforza il profilo amministrativo e politico del partito nel territorio”.

Per l’On. Decio Terrana, coordinatore regionale Udc Sicilia, “l’adesione di Alessia Rizzo conferma la crescita di un progetto politico fondato su responsabilità, dialogo e buona amministrazione”.

In chiusura il commento dell’On. Lorenzo Cesa, Presidente Nazionale dell’Unione di Centro: “L’ingresso di Alessia Rizzo dimostra che l’Udc è oggi il punto di riferimento di un centro serio, credibile e orientato al governo dei territori. Continuiamo a rafforzarci grazie a scelte coraggiose e coerenti, che mettono al primo posto l’interesse delle comunità”.