Torino, tenta di uccidere la madre con la sparachiodi e chiama il 112

(Adnkronos) – Avrebbe usato una sparachiodi per tentare di uccidere la madre di 66 anni nel Torinese. L'uomo, un agricoltore di 40 anni, che poi ha chiamato i soccorsi, è ancora in caserma. L'ipotesi di reato è al momento di tentato omicidio: la vittima, trasportata in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco, è ricoverata in gravi condizioni.

