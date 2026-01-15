Salute

Terremoto Belíce, Pellegrino(FI): “Ferite mai sanate sono richiamo a impegno”

Redazione 3

Gio, 15/01/2026 - 13:42

“Nell’anniversario del terremoto del Belìce, il nostro primo pensiero va ancora una volta alle vittime e ai loro cari. Una perdita ed un dolore che certamente non si cancellano col tempo. E in questa ricorrenza non possiamo dimenticare che ancora per troppe persone il terremoto non è solo un ricordo, ma una realtà quotidiana fatta di una ricostruzione che per molti versi non ha ancora restituito la normalità e la dignità che le nostre comunità meritano.Riconosciamo i passi avanti fatti, ma sappiamo che la strada non è compiuta. Uno stimolo a proseguire nel nostro impegno per sanare queste ferite e perché presto le nostre comunità ritrovino la piena normalità.”
Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana. 

