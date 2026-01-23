Salute

Taranto, malore per strada mentre è con la mamma: muore bimba di 5 anni

AdnKronos

Ven, 23/01/2026 - 18:28

(Adnkronos) – Una bimba di 5 anni è morta oggi a Crispiano, in provincia di Taranto, dopo aver avvertito un malore per strada. La piccola stava passeggiando con la madre quando si è accasciata. Vani i tentativi di salvarla da parte dei medici del 118, compreso il direttore del servizio Mario Balzanelli, giunti sul posto per i soccorsi. Da circa tre giorni la piccola aveva avvertito sintomi di cefalea.  
