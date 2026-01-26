Salute

Spose bambine a nove anni, l’Imam di Brescia: “Se i genitori sono contenti si può fare”

Redazione

Lun, 26/01/2026 - 19:57

Secondo il Corano una bambina di nove anni può sposarsi? L’inviato di “Fuori dal Coro”, Francesco Leone, ha chiesto spiegazioni all’imam di Brescia che a telecamere spente ha dichiarato: “Nel nostro Islam dopo i nove anni una bambina diventa adulta e quindi si può sposare, lo dice il Corano“.

L’inviato, accompagnato da un complice che parla la lingua araba, ha finto di essere interessato a convertirsi e ha chiesto maggiori dettagli sulle spose bambine. “Al primo ciclo mestruale della vita la donna è adulta, dopo nove anni, dieci o 13 anni diventa adulta e si può sposare, è una tradizione. Con il matrimonio diventa di tua proprietà. Dio non ti dice che non puoi sposare delle bambine, il problema è qui che lo Stato ti blocca” spiega un musulmano che fa parte di una delle moschee presenti a Brescia e provincia. “Può sposare anche un uomo di 30 o 40 anni – prosegue l’imam – Se i genitori di tutti e due sono contenti si può sposare anche a nove anni, l’Islam dice così“.

Ma a telecamere accese la versione dell’imam cambia e nega quanto detto: “A nove anni no per il Corano” dice andando via.  (Fonte tgcom24.mediaset.it)

