Semafori intelligenti con rilevamento della velocità: al via la sperimentazione

(Adnkronos) – Le autorità capitoline danno una spinta alla sicurezza stradale con un pacchetto di misure che danno il via alla sperimentazione di semafori intelligenti lungo via Cristoforo Colombo, una delle principali arterie stradali della Capitale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti. Il progetto, approvato all’unanimità, su proposta dei consiglieri Dario Nanni, Giovanni Zannola e Riccardo Corbucci, prevede l’installazione di sensori di velocità in prossimità degli incroci e degli attraversamenti pedonali. I dispositivi monitoreranno in tempo reale l’avvicinamento dei veicoli e, se la velocità supera i limiti consentiti, attiveranno automaticamente il semaforo rosso per interrompere la marcia e dissuadere comportamenti pericolosi. Secondo quanto spiegato dai consiglieri il progetto è di incentivare una guida più prudente, con un approccio principalmente preventivo e culturale e non punitivo. La nuova tecnologia non sarà attivata senza un iter tecnico preliminare: sono previste infatti riunioni operative con la Polizia locale e il Dipartimento Mobilità, sopralluoghi per definire la posizione dei sensori e la verifica delle soluzioni tecnologiche scelte prima dell’avvio ufficiale. La sperimentazione segue altre iniziative già avviate dall’amministrazione capitolina per affrontare i problemi di sicurezza come l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in punti strategici della città per aumentare la visibilità dei pedoni e costringere di fatto i veicoli a moderare la velocità. Lungo lo stesso filone, saranno collocati 630 semafori con display di countdown, strumenti che, uniti agli attraversamenti rialzati, possono rendere più sicure le strade di Roma. Questo sistema consente agli automobilisti di visualizzare il tempo residuo al cambio di fase semaforica, riducendo la tendenza ad affrettarsi con il giallo per mancanza di informazioni sul passaggio al rosso. La fase di test sulla Cristoforo Colombo è pensata per durare “alcuni mesi” ma prima dell’avvio operativo dei semafori intelligenti, sono previste fasi tecniche di sopralluogo con la Polizia Locale e il Dipartimento Mobilità, finalizzate a definire le posizioni più adeguate e verificare la compatibilità delle tecnologie. Se i risultati della sperimentazione dovessero risultare positivi, queste soluzioni potrebbero essere estese ad altre strade ad alto rischio nel territorio capitolino.

