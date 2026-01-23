San Cataldo. Serata in memoria di Alfredo Ormando; proiettato docufilm “Alfredo’s Fire”; percorso per intitolazione di una strada e murales

SAN CATALDO. Si è svolta presso la Sala “Paolo Borsellino” di San Cataldo la serata “In memoria di Alfredo Ormando”, promossa dal Comitato Alfredo Ormando con Attivarcinsieme APS e Figl* delle Stelle APS, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Cataldo.

Per l’Amministrazione comunale erano presenti il Sindaco Avv. Gioacchino Comparato e la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Marianna Guttilla. Inoltre era presente anche il Presidente del Consiglio Comunale Romeo Bonsignore.

Per le realtà promotrici e organizzatrici sono intervenuti: Ubaldo Scarantino, portavoce del Comitato Alfredo Ormando; Peppe Cammarata, segretario di Attivarcinsieme APS; Danilo Mocera, presidente di Figl* delle Stelle APS .

L’incontro è stato molto partecipato e sentito, anche grazie alla presenza di conoscenti e familiari di Alfredo Ormando, in un clima di ascolto, rispetto e condivisione.

Il momento più emozionante della serata è stato la visione del docufilm “Alfredo’s Fire”, che ha coinvolto profondamente il pubblico: un silenzio denso e partecipe ha accompagnato la proiezione e, sia durante che al termine, gli occhi di tutti i presenti si sono velati di commozione e qualcuno non è riuscito a trattenere le lacrime davanti a una storia che continua a interrogare la coscienza civile e culturale del nostro tempo.

Particolarmente apprezzate anche le letture sceniche affidate a Sofia Cazzetta della Compagnia Teatrale Medea, diretta dal regista Ivan Giumento, anch’egli presente in sala. Cazzetta ha interpretato “La Bibliotecaria”, fiaba tratta dall’inedito libro di fiabe “Il monte incantato e altre fiabe”, e ha dato voce anche all’ultima lettera di addio scritta da Ormando prima di recarsi a Roma nel gennaio del 1998: un passaggio che ha segnato uno dei vertici emotivi dell’incontro.

In collegamento dal Massachusetts, è intervenuto Alessandro Pilato, vecchio amico di Alfredo e socio fondatore dell’associazione “Studiosus Litterarum”, presieduta da Ormando. Pilato ha restituito al pubblico un ritratto personale e umano di Alfredo: una persona educata, rispettosa degli altri, sincera e leale, capace di costruire legami autentici e di vivere la cultura come spazio di incontro e dignità.

Nel corso della serata, in accordo con l’Amministrazione comunale, il Comitato Alfredo Ormando, insieme ad Attivarcinsieme APS e Figl* delle Stelle APS, ha confermato la volontà di perseguire obiettivi concreti e condivisi, tra cui: l’intitolazione di una strada della città alla memoria di Alfredo Ormando; la realizzazione di un murales o di un’installazione artistica dedicata a Ormando;

il reperimento di copie dei libri inediti di Ormando da destinare alla Biblioteca comunale di San Cataldo, considerando che i dattiloscritti originali risultano attualmente custoditi presso la Biblioteca comunale di Bagheria.

Promotori e Amministrazione hanno inoltre concordato di comune accordo di progettare e avviare ulteriori iniziative in memoria di Alfredo Ormando e contro l’omofobia, affinché la cultura, la memoria e l’educazione civica diventino strumenti attivi di prevenzione della discriminazione e di costruzione di una comunità più consapevole.

Comitato Alfredo Ormando

Attivarcinsieme APS

Figl* delle Stelle APS