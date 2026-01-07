San Cataldo. Per l’Epifania solenne concelebrazione eucaristica in Chiesa Madre con mons. Giuseppe Sciacca

SAN CATALDO. Nella solennità dell’Epifania del Signore, 6 gennaio 2026, alle ore 18:00, si è svolta la solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Sciacca, Vescovo titolare di Fondi, già Presidente dell’Ufficio del Lavoro della Santa Sede, Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Nel corso della liturgia è stato ricordato il compleanno terreno di S.E. Mons. Cataldo Naro (6 gennaio 1951), le cui spoglie mortali riposano in questa Chiesa Madre. Al termine della Santa Messa ha fatto seguito la processione di Gesù Bambino, attraversando il centro storico della Parrocchia.