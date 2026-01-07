SAN CATALDO. Michela Cravotta nuova Presidente della Confraternita del Santissimo Sacramento di San Cataldo: è la seconda donna nella storia del sodalizio più antico della città.

San Cataldo – Con decreto protocollato n. 1/26-L2, il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, S.E. Mons. Mario Russotto, ha nominato la signora Michela Cravotta, Presidente della Confraternita del Santissimo Sacramento per il triennio 2025-2028.

La Confraternita, la più antica di San Cataldo e legata alla Chiesa Madre, accoglie così la nuova guida.

Michela Cravotta subentra a Rosaria Alessi, alla quale la comunità confraternale rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nel precedente triennio.

La nuova Presidente è membro della Confraternita fin dal 1992, quando vi entrò assieme al marito Rosario Mastrosimone, per anni sacrista della Chiesa Madre e oggi scomparso. Il suo percorso è stato sempre improntato a una profonda fede e a un servizio generoso alla comunità. Madre di tre figli: Gaetano Antonio, Salvatore Emanuele e Sara Maria e nonna di quattro nipoti, la signora Cravotta porta con sè un bagaglio di esperienza familiare e spirituale che arricchirà il suo mandato.

Questa nomina rappresenta un evento significativo: Michela Cravotta è infatti soltanto la seconda donna a ricoprire la presidenza del sodalizio dalla sua fondazione.

La comunità della Chiesa Madre rivolge alla nuova presidente i migliori auguri, affinchè guidi la Confraternita con spirito di comunione, fedeltà alle tradizioni e rinnovato entusiasmo al servizio della fede e della Chiesa.