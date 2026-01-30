San Cataldo. Manutenzione edifici scolastici: ultimi interventi alla “Capuana”, alla “Balsamo” e al “Belvedere”

SAN CATALDO. L’Amministrazione comunale è costantemente impegnata nella cura e nella manutenzione degli edifici scolastici del territorio, con interventi puntuali e programmati per garantire sicurezza, funzionalità e benessere a studenti e personale.

Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino sancataldese ha fatto rilevare che attualmente sono in corso interventi mirati per assicurare impianti efficienti in tutte le scuole. Alla scuola Balsamo sono stati completati importanti lavori di manutenzione straordinaria: sostituiti circa 150 metri lineari di tubazioni per superare criticità emerse negli impianti. L’intervento, comprensivo di tutti i raccordi necessari, ha consentito il pieno ripristino del riscaldamento nelle aule, garantendo ambienti adeguati alle attività didattiche.

Nel plesso Capuana si è interventi con tempestività per risolvere un problema urgente che aveva interessato alcune aule della scuola primaria, dove una rottura alle condutture aveva compromesso il riscaldamento. Ora la situazione è tornata alla normalità e gli spazi sono nuovamente pienamente fruibili.

Nella Scuola Belvedere i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico avranno presto inizio. Le opere sono finalizzate a garantire, al termine dei lavori, ambienti più sicuri, moderni e confortevoli per gli alunni. Il sindaco ha garantito che l’Amministrazione continuerà a monitorare con attenzione lo stato degli edifici e degli impianti scolastici, intervenendo con rapidità ogni qualvolta necessario, per assicurare a tutte le famiglie scuole sicure e accoglienti.