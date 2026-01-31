San Cataldo, l’Istituto “Carducci” attiva il nuovo servizio pre-scuola a favore delle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria

L’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo attiva il nuovo servizio pre-scuola a favore delle famiglie dei bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria. Il prof. Salvatore Parenti, Dirigente Scolastico dell’Istituto, ringrazia il Consiglio di Istituto che ha fatto proprie le richieste dei genitori di poter conciliare le loro esigenze di lavoro con gli impegni scolastici nei casi in cui i figli frequentassero plessi o istituti tra loro distanti ma con orario di inizio coincidente. Il Dirigente ringrazia anche il personale docente e i collaboratori scolastici che si sono resi disponibili ad anticipare il proprio orario di servizio per venire incontro alle richieste. Ringrazia anche la RSU dell’Istituto che ha vincolato un capitolo di spesa dedicato per fare fronte alla spesa stimata.

«Il nostro Istituto – afferma Salvatore Parenti – sta già studiando, per il prossimo anno scolastico, alcuni modelli organizzativi volti ad agevolare il difficile compito delle famiglie che ogni giorno devono conciliare le esigenze di lavoro e l’organizzazione familiare con la necessità di assicurare un’adeguata e qualificata formazione ai propri figli».

L’Istituto, pertanto, ha già attivato diverse attività integrative extrascolastiche che consentono di offrire agli alunni la possibilità di permanere a scuola fino alle 18:30, partecipando ad attività che offrono anche un pasto durante la pausa tra la fine delle ordinarie attività e quelle integrative, ma anche esperienze e opportunità di socializzazione e la possibilità di svolgere esperienze laboratoriali, potenziamento linguistico, progetti artistici e musicali, nuove attività teatrali e sportive e l’opportunità di recuperare svantaggi disciplinari pregressi. Durante il pomeriggio, inoltre, disponibili incontri di consulenza psicopedagogica per genitori e alunni, anche con orari personalizzati, a cura di esperti professionalmente qualificati.

«Riteniamo – aggiunge il Dirigente Scolastico – che questa nuova opportunità del pre-scuola, aggiunta al servizio di scuolabus che da settembre il Comune offrirà a favore degli alunni disabili per il trasporto dalle proprie abitazioni alle Scuole, costituiscano un ulteriore, importante conforto per le famiglie di San Cataldo».