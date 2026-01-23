San Cataldo. L’evento “Gabara mineraria: Un esempio di recupero della memoria” tra riflessione e memoria identitaria

SAN CATALDO. Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sede dell’Associazione Agricoltori e Zolfatai, l’incontro culturale dal titolo “Gabara mineraria: Un esempio di recupero della memoria”. L’evento ha offerto ai presenti un’importante occasione di riflessione sul passato minerario del territorio e sulle prospettive di valorizzazione del suo patrimonio identitario.

L’incontro è stato curato dal Geol. Angelo La Rosa, che attraverso un’analisi tecnica e storica ha guidato il pubblico alla scoperta della Gabara mineraria, simbolo di un’epoca che ha forgiato l’economia e il tessuto sociale della zona. Particolarmente significativo il messaggio che ha fatto da filo conduttore all’evento: il recupero della memoria non è solo un esercizio di nostalgia, ma un dovere civile per garantire un futuro consapevole alle nuove generazioni.

Messaggio che il Presidente dell’Associazione, Luigi Nocera, ha voluto rimarcare, ringraziando i presenti e confermando l’impegno costante dell’associazione nella tutela delle tradizioni locali. L’evento ha registrato una partecipazione attenta e interessata, confermando il forte legame della comunità sancataldese con la propria storia.