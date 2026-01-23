Salute

San Cataldo. L’evento “Gabara mineraria: Un esempio di recupero della memoria” tra riflessione e memoria identitaria

Redazione 1

San Cataldo. L’evento “Gabara mineraria: Un esempio di recupero della memoria” tra riflessione e memoria identitaria

Ven, 23/01/2026 - 16:17

Condividi su:

SAN CATALDO. Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sede dell’Associazione Agricoltori e Zolfatai, l’incontro culturale dal titolo “Gabara mineraria: Un esempio di recupero della memoria”. L’evento ha offerto ai presenti un’importante occasione di riflessione sul passato minerario del territorio e sulle prospettive di valorizzazione del suo patrimonio identitario.

L’incontro è stato curato dal Geol. Angelo La Rosa, che attraverso un’analisi tecnica e storica ha guidato il pubblico alla scoperta della Gabara mineraria, simbolo di un’epoca che ha forgiato l’economia e il tessuto sociale della zona. Particolarmente significativo il messaggio che ha fatto da filo conduttore all’evento: il recupero della memoria non è solo un esercizio di nostalgia, ma un dovere civile per garantire un futuro consapevole alle nuove generazioni.

Messaggio che il Presidente dell’Associazione, Luigi Nocera, ha voluto rimarcare, ringraziando i presenti e confermando l’impegno costante dell’associazione nella tutela delle tradizioni locali. L’evento ha registrato una partecipazione attenta e interessata, confermando il forte legame della comunità sancataldese con la propria storia.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta