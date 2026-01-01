San Cataldo. Incontro tra sindaco, consiglieri e responsabile dello sportello Soget per fare il punto su avvisi Tari

SAN CATALDO. Si è tenuto nei giorni scorsi un nuovo confronto tra il sindaco, alcuni consiglieri comunali e il responsabile dello sportello della SO.G.E.T. S.p.a. di San Cataldo, per fare il punto sugli avvisi TARI relativi alle annualità 2019–2024 e sulle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini. Lo hanno reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore alle Finanze Michele Giarratano.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa una linea operativa comune che consente di intervenire in modo puntuale su eventuali incongruenze legate alle superfici catastali, garantendo procedure semplici e tempi certi per i contribuenti.

Come richiedere la rettifica delle superfici: per consentire la correzione dei metri quadrati, sono state definite le seguenti modalità.

Immobili di categoria A

Chi ritiene che la superficie indicata non sia corretta può presentare una richiesta di rettifica dei metri quadrati, allegando:

• copia del documento di identità e della tessera sanitaria;

• copia della planimetria catastale.

Le richieste vanno presentate presso gli uffici della SO.G.E.T., che procederanno alla verifica e all’eventuale aggiornamento dei dati entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso.

Immobili di categoria C

Per questa tipologia di immobili, la superficie assoggettata a tributo è quella riportata in visura con la dicitura “CONSISTENZA“ che, in mancanza di rilievi diretti, coincide con la superficie interna calpestabile.

Per gli immobili di categoria C, gli avvisi saranno aggiornati d’ufficio.

Per informazioni aggiuntive o per l’avvio delle procedure di rettifica, i contribuenti possono rivolgersi direttamente agli uffici dello sportello SO.G.E.T., a disposizione per assistenza e chiarimenti dei contribuenti.