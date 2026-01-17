San Cataldo, ‘Incontriamoci in Biblioteca’ all’Auditorium della Toniolo: kermesse di successo

SAN CATALDO – “La serata di ieri ha raggiunto vette culturali altissime e la location era eccezionale. A San Cataldo abbiamo eccellenze e luoghi invidiabili” -. con queste parole Rossella Trupia ha sintetizzato l’incontro di ieri sera all’auditorium della Banca Toniolo di San Cataldo.

L’incontro ha visto la presentazione de ” Il sale dei morti ” , l’ultimo giallo di Salvatore Falzone e l’esibizione del cantautore Luca Di Martino, il quale ha presentato il suo ultimo album ” U pisi di nenti “.

Sono intervenuti il dottore Salvatore Camilleri, il quale ha esposto le ultime rilevazioni tumorali nel nostro territorio e l’avvocatessa Gabriella Di Carlo Rea, a nome del Rotary Club.” Abbiamo voluto aprire ulteriormente le relazioni del gruppo di lettura – afferma Gianfranco Cammarata, uno dei conduttori – per ampliare sempre più gli orizzonti della Cultura e dell’Arte .