San Cataldo. Il 27 gennaio a Palazzo di Città, Istituzioni, Scuole e Associazioni unite per il Giorno della Memoria

SAN CATALDO. In occasione della Giornata della Memoria, l’Amministrazione Comunale promuove l’evento commemorativo “Voci della Memoria: Storie del nostro territorio per non dimenticare”, rivolto agli studenti degli Istituti Comprensivi Balsamo e Carducci. L’iniziativa si terrà domani, 27 gennaio, presso la Sala Borsellino del Palazzo comunale, dalle 8.30 alle 10.00.

Protagonisti dell’incontro saranno le studentesse e gli studenti delle terze classi degli Istituti comprensivi, che parteciperanno alla mattinata insieme al Sindaco Gioacchino Comparato, all’Assessora all’Istruzione e alla Cultura Marianna Guttilla e al referente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), Giuseppe Cammarata.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Anpi – sezione di San Cataldo. L’evento è organizzato dall’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura del Comune, in collaborazione con i due istituti scolastici cittadini.

La mattinata sarà dedicata al racconto di storie ed esperienze legate alla comunità sancataldese, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con testimonianze dirette sulla vicenda di cittadini del territorio e di prigionieri sancataldesi. Un percorso di memoria che, attraverso fatti e vissuti reali, intende stimolare riflessione e consapevolezza.

<<L’iniziativa – dichiara l’Assessora all’Istruzione e alla Cultura, Marianna Guttilla – mira a coinvolgere il mondo della scuola affinché le nuove generazioni possano comprendere il valore della memoria storica, della responsabilità civile e del rispetto dei diritti umani. Uomini e donne che non appartengono solo ai libri di storia, ma alla storia stessa della nostra città>>.

Sulla stessa linea il referente dell’associazione Giuseppe Cammarata, che ha ricordato come <<l’obiettivo dell’iniziativa sia quello di riportare alla luce i nomi e le vicende dei tanti cittadini sancataldesi catturati dall’esercito tedesco dopo le drammatiche fasi dell’8 settembre 1943 e deportati nei campi di prigionia e di lavoro forzato, dove subirono violenze e soprusi da parte del regime nazista>>.

<<Conoscere la storia locale, i nomi e le vicende di questi concittadini è fondamentale per preservarne la dignità e comprendere il valore della loro resistenza morale. Ricordare le storie locali, aiuta soprattutto le nuove generazioni a trasformare la storia astratta in memoria collettiva – ha dichiarato il sindaco Comparato. Questi eventi – ha aggiunto – ricordano che libertà e dignità sono valori inalienabili, difesi a caro prezzo e sanciti nella nostra Costituzione>>.

Nell’ambito dell’iniziativa, la sezione cittadina dell’Anpi donerà agli istituti comprensivi Balsamo e Carducci una copia anastatica della Carta Costituzionale della Repubblica italiana.