San Cataldo. Docenti e studenti dell’Università di Catania in visita al sito geo minerario di Gabara

SAN CATALDO. Esperienza emozionante nell’area mineraria con studenti universitari per l’Insegnamento Petrologia dei Giacimenti Minerari presso il Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geofisica dell’UNICT e studenti del corso di Insegnamento di Valorizzazione turistica di Geositi e Geoparchi , presso il Corso di Laurea Magistrale in Progettazione del Turismo sostenibile e naturalistica.

Ad accompagnarli il Prof. Rosolino Cirrincione, Direttore del Dipartimento di Geologia, Biologia e Scienze Ambientali dell’UNICT. E’ stato il geologo ed ex assessore comunale Angelo La Rosa ad accompagnare la comitiva in visita al sito geominerario sancataldese. Un’esperienza formativa e conoscitiva di spessore per studenti e docenti universitari che hanno avuto modo di gradire non poco le conoscenze, le competenze e le capacità di Angelo La Rosa in materia geo mineraria.

Tra gli altri ospiti anche Pippo Furnari della Pro Loco di Lercara Friddi, Rosario Ruggieri e Antonello Ingallinera del Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche di Ragusa nel contesto di una giornata veramente indimenticabile che, ancora una volta, ha ribadito il livello di grandezza raggiunto dal sito geominerario di contrada Gabara.