San Cataldo, cittadinanza onoraria al Rettor Maggiore dei Salesiani Don Fabio Attard: il consiglio comunale chiamato a deliberare il 10 gennaio

Il Consiglio Comunale di San Cataldo è stato convocato in seduta aperta per il giorno 10 gennaio 2026 alle ore 17:00, presso l’Auditorium “Gaetano Saporito” della Banca di Credito Cooperativo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo di Corso Vittorio Emanuele, per la discussione e la deliberazione finale del conferimento della Cittadinanza Onoraria al XI successore di Don Bosco e Rettor Maggiore dei Salesiani Don Fabio Attard.

La proposta nasce nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della presenza salesiana a San Cataldo, ricorrenza che ha visto nel corso dell’anno numerose iniziative promosse dalla comunità cittadina, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dai Salesiani nella crescita sociale, culturale ed educativa del territorio.

Con deliberazione n. 121 del 18 novembre 2024, il Consiglio comunale ha affermato all’unanimità un “concetto che appartiene da sempre al cuore dei sancataldesi: San Cataldo è Città Salesiana”. Un riconoscimento che valorizza cento anni di presenza stabile dei Salesiani in città e l’impronta profonda lasciata nella formazione dei giovani, nel sostegno alle famiglie e nello sviluppo di iniziative educative, sociali, culturali e sportive.

“La proposta di conferimento della Cittadinanza onoraria a don Fabio Attard – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Romeo Bonsignore – rappresenta un momento alto e largamente condiviso, espressione della profonda gratitudine della nostra comunità verso la Famiglia Salesiana. Attraverso questo percorso, la città rinnova la propria identità di “Città Salesiana”, riconoscendo un secolo di impegno educativo e sociale che ha accompagnato la crescita del territorio”.

“Con questo atto – ha dichiarato il sindaco Gioacchino Comparato – ribadiamo la centralità della presenza salesiana nella storia della nostra Città. Da oltre un secolo, il cammino della nostra comunità si intreccia con quello dei Salesiani. La presenza del Rettor Maggiore rappresenta per San Cataldo un onore e il modo più significativo per concludere le celebrazioni del centenari”.

Dalla relazione biografica allegata all’atto emerge una figura di missionario ed educatore di profilo internazionale, distintosi nel corso degli anni per il suo impegno a favore dei giovani, delle comunità più fragili e della promozione educativa e sociale a livello mondiale. Un percorso che si inserisce pienamente nei valori e negli ideali che da un secolo caratterizzano la presenza salesiana nella città.

Tra gli elementi determinanti la nota pervenuta il 16 ottobre 2025, con la quale la Commissione per il Centenario ha comunicato che il 25 marzo 2025 il XXIX Capitolo Generale dei Salesiani ha eletto Don Fabio Attard quale XI Successore di Don Bosco e Rettor Maggiore dei Salesiani. Nella stessa comunicazione è stata confermata la disponibilità del nuovo Rettor Maggiore a partecipare a San Cataldo alla conclusione dei festeggiamenti del centenario della presenza salesiana, nei giorni 10 e 11 Gennaio 2026.

La Cittadinanza Onoraria rappresenta il più alto riconoscimento onorifico dell’Ente, conferito a personalità che, pur non essendo iscritte all’anagrafe comunale, si siano distinte per azioni di alto valore a favore della comunità locale, della collettività più ampia o dell’umanità intera.

Il conferimento costituisce un atto simbolico di gratitudine e riconoscenza dell’intera comunità.

La proposta è stata istruita nel pieno rispetto del regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria ed ha ottenuto parere favorevole unanime da parte della 1ª e della 4ª Commissione consiliare permanente, nonché della Conferenza dei Capigruppo.

Nel corso della seduta del 10 gennaio 2026, la Cittadinanza Onoraria sarà conferita e consegnata dal sindaco Gioacchino Comparato, attraverso una pergamena che attesterà l’iscrizione simbolica del beneficiario tra la popolazione del Comune, con l’iscrizione del suo nome nell’Albo dei cittadini onorari.

L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità cittadina si preparano così a vivere un momento di alto valore istituzionale e simbolico, a conclusione di un anno di celebrazioni dedicato a cento anni di presenza salesiana a San Cataldo, nel segno della gratitudine, della memoria e dell’impegno verso le future generazioni.