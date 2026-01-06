Salute

San Cataldo. Bellissima serata di musica e divertimento con tanti giovani al Silent Party

Mar, 06/01/2026 - 17:00

SAN CATALDO. “E’ stata una serata bellissima con il nostro Silent Party. Tanti ragazzi, musica e divertimento! È stata una scelta di questa Amministrazione dedicare l’ultimo evento del cartellone di Natale e aprire il nuovo anno con un momento di leggerezza e condivisione pensato per i giovani”.

Così il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore alla cultura Guttilla che, nella circostanza, hanno inteso esprimere un sentito ringraziamento agli uffici comunali per l’impegno profuso e per la buona riuscita di questo evento gratuito dedicato ai ragazzi.

Un ringraziamento anche al Corpo dei volontari A.N.P.S. presieduto da Francesco Capizzi, per sicurezza e servizio antincendio, che ha collaborato per garantire la massima sicurezza nel corso dell’ evento.

