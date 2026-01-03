San Cataldo, avviato il progetto “Vita Indipendente”: promuovere l’autonomia delle persone con disabilità

San Cataldo. Avviato il progetto “Vita Indipendente”. Il Comune ha formalizzato la propria adesione all’iniziativa per promuovere l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone con disabilità

L’iniziativa è approvata e finanziata da FISH ETS (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) nell’ambito dell’Avviso 2/2023 “Pronti per l’Indipendenza?” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di San Cataldo e l’Associazione “Nessunostacolo ODV”, avvenuta lunedì 29 dicembre 2025, prende ufficialmente avvio il progetto “Vita Indipendente” di Federica Raimondi, donna, madre e cittadina sancataldese, titolare e figura centrale del percorso.

Il progetto rientra tra i 24 finanziati a livello nazionale, selezionati da FISH ETS per il valore dell’iniziativa e la sua replicabilità. Il percorso va oltre la semplice assistenza e pone al centro il diritto all’autodeterminazione, la valorizzazione delle capacità personali e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

«Si tratta di un progetto concreto – dichiarano il Sindaco Gioacchino Comparato e il presidente di Nessunostacolo ODV Giuseppe Valerio Palermo – che traduce i principi dell’inclusione in azioni reali, grazie alla collaborazione tra istituzioni, terzo settore e comunità». Entrambi hanno espresso il loro ringraziamento a Federica Raimondi, agli uffici comunali dei Servizi Sociali e al Comando di Polizia Municipale per l’impegno dimostrato.

Il Comune di San Cataldo partecipa attivamente al progetto attraverso il supporto alla mappatura del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), la collaborazione con la Polizia Municipale, il lavoro degli operatori dei Servizi Sociali e la promozione di interventi sul territorio, con l’obiettivo di garantire continuità e integrazione delle azioni.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Progetto di Vita personalizzato e partecipato, previsto dal Decreto Legislativo 62/2024, e rappresenta un modello pilota. La gestione è affidata all’Associazione Nessunostacolo ODV, che sta avviando il percorso per la costituzione di un’Agenzia per la Vita Indipendente, in raccordo con gli enti pubblici e con il coordinamento del disability manager Giuseppe Valerio Palermo.

«L’Amministrazione comunale – conclude l’Assessore ai Servizi Sociali Salvatore Citrano – conferma così il proprio impegno a sostegno di politiche sociali orientate all’inclusione, all’autonomia e alla costruzione di un territorio sempre più accessibile e partecipato».