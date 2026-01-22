San Cataldo. Alla società Zolfatai e Agricoltori incontro culturale sul capolavoro “L’ultima Cena” di Leonardo Da Vinci

SAN CATALDO. Si è svolto, presso la sede di Corso Vittorio Emanuele 159 a San Cataldo, l’incontro culturale dedicato a “L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci”, promosso dall’Associazione Agricoltori e Zolfatai. L’iniziativa, curata dall’architetto Salvatore Santangelo, ha offerto al numeroso pubblico presente un’approfondita lettura storico-artistica di uno dei capolavori più celebri del Rinascimento, soffermandosi sugli aspetti simbolici, compositivi e innovativi dell’opera leonardesca, nonché sul suo straordinario valore universale.

Nel corso della relazione, l’arch. Santangelo ha guidato i presenti in un vero e proprio viaggio all’interno dell’opera, illustrando il contesto storico, le scelte stilistiche di Leonardo e i significati nascosti che rendono L’Ultima Cena un’opera ancora oggi oggetto di studio e ammirazione.

L’incontro ha riscosso vivo interesse e apprezzamento, confermando il ruolo dell’Associazione Agricoltori e Zolfatai come punto di riferimento per la promozione culturale sul territorio. A conclusione dell’evento, la dott.ssa Lina Duminuco, a nome del presidente Luigi Nocera, ha ringraziato i relatori e il pubblico intervenuto, ribadendo l’impegno dell’associazione nel continuare a proporre iniziative volte alla valorizzazione delle risorse culturali e umane della città.