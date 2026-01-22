Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, torneo “Ciak… si gira!”: i vincitori del primo turno

La tempesta del ciclone Harry è passata su Caltanissetta e provincia lasciando in giro per fortuna danni meno ingenti di altre parti della Sicilia. Ma un altro ciclone è iniziato ieri sera, mercoledì 21 gennaio, per fortuna questo pieno solo di tanto divertimento e socialità. E’ iniziato infatti alla Nuova Locanda di San Cataldo il 7° Torneo Interno “Ciak …si gira!” del Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio, che ha riunito già nel primo turno 13 giocatori e una supporter, provenienti da Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco e perfino dalla lontana Palermo. Tutti appassionati giocatori che da ieri hanno inaugurato ufficialmente il nuovo anno di tornei ed eventi ufficiali del Circuito del Risiko da Torneo Regionale e Nazionale.

La serata iniziata verso le ore 20.30 con la solita cena conviviale, nel quale i giocatori ridono, scherzano, si raccontano davanti a buonissimi piatti preparati esclusivamente per loro con menu’ dedicato, è proseguita con le iscrizioni al Torneo e i tesseramenti di questo nuovo anno di gioco, che garantiranno degli sconti nelle iscrizioni e daranno il diritto di vincere il trofeo del più bravo giocatore alla fine dell’ultimo torneo dell’anno, oltre che il diritto di far parte della Squadra del Club negli eventi a squadre nazionali e regionali, sulla base della classifica del Ranking interno che cambierà torneo dopo torneo. E, prima di iniziare la fase del gioco, i giocatori presenti hanno potuto degustare un buonissimo dolce tiramisù, preparato da una vera maestra pasticcera, che ha deliziato tutti e il buonumore è diventato partner di tutta la serata.

Le partite di ieri sera sono state avvincenti, divertenti e con vari colpi di scena. Nel corso delle due ore di gioco di ogni partita, i 13 giocatori divisi in 3 tavoli da gioco, hanno dato vita a bellissime sfide vinte anche solo per un punto al termine del tempo che caratterizza il Risiko da Torneo. E le soprese, e le conferme, non si sono fatte attendere. I giocatori provenienti da Palermo, Manuel Carapezza (Disumanuel) e Aurelio Mazzè (Auro) freschi campioni nazionali a squadre in carica, vincono le loro partite nelle ultime battute e di misura sugli sfidanti, che devono accontentarsi in un caso del secondo posto per un solo punto di differenza tra il primo e il secondo. La terza vittoria va a Nico Scarlata (Nico) giocatore del Club di San Cataldo che con il punteggio più alto della serata si trova primo nella classifica provvisoria.

Il Torneo avrà una formula basata su 5 . partite di qualificazione, una fase di semifinali e la finalissima, e si concluderà il prossimo 4 marzo. Sarà sempre possibile iscriversi partita dopo partita fino all’ultimo turno delle qualificazioni, anche se, giocando almeno due partite, si potrà essere ripescati per le semifinali ottenendo un maggior punteggio tra i giocatori non di diritto qualificati alla seconda fase. Insomma, chiunque può mettersi in gioco e iniziare a far parte di questo bellissimo gruppo che ha come unico obiettivo (tipico del Risiko!) quello di far divertire gli appassionati.

Il prossimo turno sarà il prossimo Mercoledì 28 gennaio e per la partecipazione ai vari eventi di gioco, ci si potrà rivolgere contattando i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.